Двое детей погибли при пожаре в Минском районе

В Минской области пожар унес жизни двух малолетних детей, оставленных без присмотра. Трагедия произошла вчера, 26 июля, в населенном пункте Лесной.



Как сообщили в пресс-службе МЧС РБ, сигнал о возгорании в одном из общежитий был принят около полуночи. Выяснилось, что горит один из жилых блоков на 5-м этаже здания. Прибывшие на место сотрудники МЧС вынесли из горящей комнаты двух детей 2014 и 2011 годов рождения – оба ребенка находились без сознания. Пострадавшие были переданы реаниматологами, однако усилия последних оказались тщетны – малыши погибли.

Установлено, что дети проживали вместе с отцом, который на момент возникновения пожара находился на рыбалке. Устанавливаются причины, приведшие к возгоранию. К изучению обстоятельств инцидента подключились представители МВД и следственных органов.