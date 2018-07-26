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Мотоцикл врезался в бордюр в Пинске: 2 человека в реанимации

27.07.2018 — ЧП | Варяг-пресс  
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Мотоцикл врезался в бордюр в Пинске: 2 человека в реанимации

Вчера, т.е. 26 июля примерно в 15.10 на ул. Красноамейской в городе Пинске произошло дорожно-транспортерное происшествие. Водитель мотоцикла не справился с управлением, в результате чего и он сам, и его пассажир были серьезно травмированы. Подробнее о произошедшем корреспонденту varjag.net рассказал командир взвода ДПС ОГАИ Пинского ГОВД Андрей Шпаковский.

В минувший четверг житель Пинска 1986 года рождения, управляя мотоциклом марки «Suzuki GSX 600F», двигаясь по ул. Красноармейской, в направлении от ул. Индустриальной к ул. Брестской, на закруглении дороги не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего не справился с управлением и совершил наезд на бордюрный камень. Мотоцикл выбросило за пределы проезжей части, где он опрокинулся.

Итог ДТП плачевный — и водитель байка, и его 35-летний пассажир получили телесные повреждения различной степени тяжести. Оба пострадавших были доставлены в реанимационное отделение Пинской центральной больницы.

Сотрудники ОГАИ Пинского ГОВД обращаются ко всем участникам дорожного движения с призывом быть более внимательными на дорогах. Летом, а особенно в жаркую погоду, согласно статистике, риск попасть в ДТП, в разы возрастает. Так, за истекший период 2018 года в Пинске уже зарегистрировано 12 ДТП, в результате которых погиб 1 человек, а 12 получили ранения различной степени тяжести. И за каждой из этих цифр стоит человеческая трагедия, избежать которой можно лишь неукоснительно соблюдая правила дорожного движения. Помните, каждое правило ПДД прописано кровью (как говорят сами инспекторы), а львиная доля всех трагедий на дорогах страны — как раз нарушение этих самых правил.

Инспекторы в совю очередь также активно принимают меры. Так, сегодня, т.е. 27 июля, в регионе проводится Единый день безопасности дорожного движения, главная цель которого предупредить дорожно-транспортный травматизм и ещё раз напомнить гражданам о ПДД, в частности касающихся превышения скоростных режимов.

ФОТО: ОГАИ Пинского ГОВД, Zello «Пинск ГАИ»
 
 
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Вчера, т.е. 26 июля примерно в 15.10 на ул. Красноамейской в городе Пинске произошло дорожно-транспортерное происшествие. Водитель мотоцикла не справился с...
 
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