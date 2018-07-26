﻿ В Минске муж-инвалид зарезал свою жену и спрятал труп на пустыре. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске муж-инвалид зарезал свою жену и спрятал труп на пустыре

27.07.2018 — ЧП | Варяг-пресс  
Размер текста:
A
A
A
В Минске муж-инвалид зарезал свою жену и спрятал труп на пустыре

В минувшую среду, 25 июля, в столице был обнаружен труп женщины с колото-резанными ранами в области грудной клетки. Тело находилось на поле неподалеку от дома №34, расположенного по ул. Есенина. Страшная находка была сделана утром, около 10:00.

После установления личности погибшей выяснилось, что женщина 1964 года рождения проживала в столице и являлась безработной. Как сообщили в МВД РБ, минчанку убил супруг, при этом мужчина 1960 года рождения имеет инвалидность 3 группы.

Преступление было совершено еще 23 июля. Так, установлено, что около 15:00, в ходе совместного распития спиртных напитков между супругами возникла ссора, в ходе которой мужчина взялся за нож.

Подозреваемый в совершении преступления задержан.

 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В минувшую среду, 25 июля, в столице был обнаружен труп женщины с колото-резанными ранами в области грудной клетки. Тело находилось на поле неподалеку от дома №34,...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
С начала года в Борисовском районе зарегистрировано 17 краж велосипедов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.07.2018
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика