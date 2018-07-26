В Минске муж-инвалид зарезал свою жену и спрятал труп на пустыре

В минувшую среду, 25 июля, в столице был обнаружен труп женщины с колото-резанными ранами в области грудной клетки. Тело находилось на поле неподалеку от дома №34, расположенного по ул. Есенина. Страшная находка была сделана утром, около 10:00.



После установления личности погибшей выяснилось, что женщина 1964 года рождения проживала в столице и являлась безработной. Как сообщили в МВД РБ, минчанку убил супруг, при этом мужчина 1960 года рождения имеет инвалидность 3 группы.

Преступление было совершено еще 23 июля. Так, установлено, что около 15:00, в ходе совместного распития спиртных напитков между супругами возникла ссора, в ходе которой мужчина взялся за нож.

Подозреваемый в совершении преступления задержан.