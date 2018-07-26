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С начала года в Борисовском районе зарегистрировано 17 краж велосипедов

27.07.2018 — ЧП | Единство  
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С начала года на территории Борисовского района зарегистрировано 17 краж велосипедов. Именно неосмотрительность владельцев во всех случаях послужила причиной хищения двухколесных средств передвижения. Оставляя велосипеды на улицах либо в подъездах не пристегнутыми, либо с замками, которые легко «перекусываются» пассатижами, владельцы способствуют тому, что преступник может за несколько минут похитить их велосипед.

«Охота» на велосипеды ведется в зонах отдыха, возле магазинов или спортзалов, в подъездах многоквартирных домов. На сегодняшний день в Борисове угоняются и дорогие, и дешевые, и спортивные, и детские велосипеды, ведь спрос на данный вид транспорта существенно возрос.

Как рассказал временно исполняющий обязанности по должности заместителя начальника Борисовского РУВД – начальника криминальной милиции подполковник милиции Валерий Лысенко, в последнее время хищения велосипедов в Борисове не серийные. В основном воруют велосипеды иностранного производства, стоимостью от 250 до 800 рублей. Похитители идут на разные хитрости. Могут видоизменять, перекрашивать велосипед, пытаются перебить номера, похищают велосипеды не целиком, а по частям (колеса, переключатель передач, световозвращатели, сидения и др.). Был случай, когда преступники приезжали из Жодино в Борисов, похищали здесь велосипеды, уезжали и продавали их в Жодино.

Чаще всего велосипеды крадут из подъездов и лестничных площадок. Если храните велосипед в подъезде, то желательно оборудовать подъезд системой видеонаблюдения, достаточно камеры у входа в подъезд. Эта мера обойдется дешевле, чем стоимость украденного имущества. Но лучший способ сохранить свое имущество — оставлять велосипед не в общедоступных местах, а дома, в квартире.

Второй момент касается покупателей бывших в употреблении велосипедов. Неоднократны случаи, когда граждане приобретали похищенные велосипеды, а в последующем данные велосипеды у них изымались и возвращались законным владельцам. При покупке велосипеда необходимо переписывать данные о продавце, контактные телефоны, место жительства, причем записывать эту информацию лучше не со слов продавца, а с документа, удостоверяющего личность. А самым надежным вариантом будет приобретение «железного друга» в официальном магазине.

Если велосипед украли, незамедлительно обращайтесь в милицию. Также желательно сфотографировать велосипед и его номер, который располагается внизу под педалями на раме. И главное помните, чтобы не пришлось распрощаться с «железным другом», соблюдайте простые правила по обеспечению сохранности своего имущества!

Яна Коржавина, 
официальный представитель Борисовского РУВД

 

 
 
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