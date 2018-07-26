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Устанавливаются обстоятельства происшествия возле ТЦ «Экватор»

27.07.2018 19:06 — ЧП | Виртуальный Брест  
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ОВД администрации Московского района г.Бреста устанавливается личность ребенка и его родителей


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news57605.php

Устанавливаются обстоятельства происшествия возле ТЦ «Экватор»


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news57605.php

Устанавливаются обстоятельства происшествия возле ТЦ «Экватор»

21.07.2018 в 14:18 на детской площадке возле торгового центра «Экватор» по адресу: г.Брест, ул. Гаврилова, 16, во время катания на гироскутере девочка по неосторожности совершила наезд на женщину, которая получила телесные повреждения.

Для установления всех обстоятельств случившегося просьба родителей девочки, а также граждан, располагающих какой-либо информацией о данном происшествии сообщить по телефонам: +375-29-523-02-15 МТС, 47-91-32, либо по тел.102. 

 
Теги: Брест
 
 
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ОВД администрации Московского района г.Бреста устанавливается личность ребенка и его родителей 21.07.2018 в 14:18 на детской площадке возле торгового центра...
 
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