Устанавливаются обстоятельства происшествия возле ТЦ «Экватор»

ОВД администрации Московского района г.Бреста устанавливается личность ребенка и его родителей



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21.07.2018 в 14:18 на детской площадке возле торгового центра «Экватор» по адресу: г.Брест, ул. Гаврилова, 16, во время катания на гироскутере девочка по неосторожности совершила наезд на женщину, которая получила телесные повреждения.

Для установления всех обстоятельств случившегося просьба родителей девочки, а также граждан, располагающих какой-либо информацией о данном происшествии сообщить по телефонам: +375-29-523-02-15 МТС, 47-91-32, либо по тел.102.