|
Устанавливаются обстоятельства происшествия возле ТЦ «Экватор»
27.07.2018 19:06 — ЧП | Виртуальный Брест
ОВД администрации Московского района г.Бреста устанавливается личность ребенка и его родителей
21.07.2018 в 14:18 на детской площадке возле торгового центра «Экватор» по адресу: г.Брест, ул. Гаврилова, 16, во время катания на гироскутере девочка по неосторожности совершила наезд на женщину, которая получила телесные повреждения.
Для установления всех обстоятельств случившегося просьба родителей девочки, а также граждан, располагающих какой-либо информацией о данном происшествии сообщить по телефонам: +375-29-523-02-15 МТС, 47-91-32, либо по тел.102.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ОВД администрации Московского района г.Бреста устанавливается личность ребенка и его родителей 21.07.2018 в 14:18 на детской площадке возле торгового центра...
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)