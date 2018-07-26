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В Брестском районе мужчина погиб на строительстве церкви
27.07.2018 19:06 — ЧП | Виртуальный Брест
В Брестском районе мужчина погиб на строительстве церкви, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.
Несчастный случай произошел 25 июля около семи часов вечера в агрогородке Клейники.
Житель Бреста 1955 года рождения выполнял работы на строящейся церкви. Находясь на деревянном настиле на высоте около 10 м, он сорвался и упал вниз. От полученных травм брестчанин скончался на месте.
"Установлено, что мужчина не был пристегнут страховочным тросом, хотя таковой имелся. В строительстве церкви он принимал участие добровольно и безвозмездно", - дополнил официальный представитель УСК. Брестский межрайонный отдел Следственного комитета проводит проверку.
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В Брестском районе мужчина погиб на строительстве церкви, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк. Несчастный случай...
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