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В Ждановичах рабочий потерял сознание в спусковой шахте. Его достали спасатели

28.07.2018 10:05 — ЧП | Tut.by  
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В Ждановичах спасатели вытащили рабочего, который потерял сознание на глубине 15 метров в шахте нализационно-насосной станции. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Сообщение спасателям о несчастном случае поступило спасателям 27 июля в 12.38.

Рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений потерял сознание на глубине 15 метров в спусковой шахте канализационно-насосной станции в поселке Ждановичи Минского района.

Спасатели вытащили рабочего из шахты, он госпитализирован.

Напомним, вечером 22 июля спасатели достали двух мужчин из канализационного колодца в деревне Семково Логойского района. Сначала потерял сознание сын, на помощь ему отправился отец, но и он вылезть не смог.

 
 
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Рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений потерял сознание на глубине 15 метров в спусковой шахте канализационно-насосной станции в поселке...
 
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