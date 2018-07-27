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В Ждановичах рабочий потерял сознание в спусковой шахте. Его достали спасатели
В Ждановичах спасатели вытащили рабочего, который потерял сознание на глубине 15 метров в шахте нализационно-насосной станции. Об этом
Сообщение спасателям о несчастном случае поступило спасателям 27 июля в 12.38.
Рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений потерял сознание на глубине 15 метров в спусковой шахте канализационно-насосной станции в поселке Ждановичи Минского района.
Спасатели вытащили рабочего из шахты, он госпитализирован.
Напомним, вечером 22 июля спасатели
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Рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений потерял сознание на глубине 15 метров в спусковой шахте канализационно-насосной станции в поселке...
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