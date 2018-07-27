На строительстве церкви в Брестском районе погиб пенсионер

Вечером 25 июля пенсионер из Бреста, при выполнении работ на деревянном настиле на высоте 10 метров от пола строящейся церкви в д. Клейники сорвался и упал. От полученных травм он скончался на месте, пишет «Брестская газета».

«Установлено, что мужчина не был пристегнут страховочным тросом, хотя таковой имелся. В строительстве церкви он принимал участие добровольно и безвозмездно», — сообщил «БГ» официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

По данному факту Брестский межрайонный отдел Следственного комитета проводит проверку.