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На строительстве церкви в Брестском районе погиб пенсионер
Вечером 25 июля пенсионер из Бреста, при выполнении работ на деревянном настиле на высоте 10 метров от пола строящейся церкви в д. Клейники сорвался и упал. От полученных травм он скончался на месте,
«Установлено, что мужчина не был пристегнут страховочным тросом, хотя таковой имелся. В строительстве церкви он принимал участие добровольно и безвозмездно», — сообщил «БГ» официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.
По данному факту Брестский межрайонный отдел Следственного комитета проводит проверку.
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В строительстве храма в Клейниках брестчанин принимал участие добровольно и безвозмездно.
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