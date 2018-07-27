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В Бресте пропал мужчина, страдает психическим заболеванием
28.07.2018 12:44 — ЧП | Виртуальный Брест
ОВД администрации Ленинского района г.Бреста устанавливается местонахождение пропавшего без вести Шапошникова Александра Владимировича, 1963 г.р.
В последний раз видели в районе гребного канала в 14.00 часов 27.07.2018, страдает психическим заболеванием. Если вы его видели, звоните 102.
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ОВД администрации Ленинского района г.Бреста устанавливается местонахождение пропавшего без вести Шапошникова Александра Владимировича, 1963 г.р. В последний...
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