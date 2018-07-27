Под Брестом на строительстве храма погиб пенсионер-волонтер

Управление Следственного комитета по Брестской области информирует о проведении проверки по факту гибели рабочего на строительном объекте в агрогородке Клейники, которая произошла в минувшую среду, 25 июля. Как выяснилось, житель Бреста 1955 года рождения трудился на общественных началах (безвозмездно) на строительстве церкви.



Установлено, что в вечернее время брестчанин сорвался с деревянного настила, упав с высоты 10 метров – от полученных травм мужчина скончался на месте.

Работая на высоте, погибший не был пристегнут страховочным тросом, несмотря на то, что таковой имелся на объекте.