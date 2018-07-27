В Вороновском районе произошло ДТП





Сегодня утром на 9-м километре дороги М11 по пути из Беняконей в Вороново произошло столкновение большегруза и трактора.







Причиной происшествия стала неправильно выбранная дистанция до впередиидущего транспорта. Тридцатилетний водитель груженного Scania, находящийся в нетрезвом состоянии, допустил столкновение с сельхозмашиной, за рулем которой был 44-летний работник КСУП «Элит-Агро Больтиники». Пострадавших нет, технике причинены механические повреждения. Из-за аварии движение на дороге было заблокировано на протяжении 40 минут.

Идут разбирательства. По словам сотрудника ОГАИ Вороновского РОВД Александра Жука, против виновника аварии будет возбуждено уголовное дело за повторное в течение года управление транспортом в нетрезвом состоянии.



















Галина ШЛЕМПО.

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