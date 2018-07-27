Тройное ДТП в Пинске: столкнулись два Geely и Mitsubishi

Утром 25 июля в Пинске произошло ДТП с участием трех автомобилей – двух марки «Geely» и «Mitsubishi Outlander», о чем корреспонденту varjag.net в ОГАИ Пинского ГОВД.

Так, согласно предварительной информации примерно в 7.15 утра 60-летний житель Давид–Городка, управляя автомобилем марки «Geely SC7», двигался по ул. Белова, в направлении от ул. Горького к ул. Завальной. Осуществляя маневр левого поворота на ул. Завальную водитель не пропустил двигающийся во встречном направлении автомобиль марки «Mitsubishi Outlander», которым управлял 44-летний пинчанин.

В результате столкновения иномарка «Мицубиси» выехала встречную полосу, где столкнулась со стоящим «на встречке» автомобилем марки «Geely SC7», под управлением 36-летнего жителя д. Большие Викторовичи.

Увы, без пострадавших в данном ДТП не обошлось. Пострадала 43-летняя пассажирка «Мицубиси». Женщина в момент ДТП была на заднем левом пассажирском сидении. Ремнем безопасности она не воспользовалась. С травмами пострадавшую госпитализировали в Пинскую ЦБ.

По факту тройного ДТП проводится проверка.

В ГАИ напомнили, что за истекший период текущего года в Пинске уже зарегистрировано 12 ДТП, в результате которых 1 человек погиб и 12 получили ранения различной степени тяжести.