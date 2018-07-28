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Пятилетний мальчик едва не погиб, пытаясь прокатиться на цистерне

28.07.2018 — ЧП | Варяг-пресс  
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Пятилетний мальчик едва не погиб, пытаясь прокатиться на цистерне

Вчера, 27 июля, в Ивьевском районе в реанимацию был доставлен 5-летний ребенок, попытавшийся прокатиться на прицепной цистерне движущего трактора. Инцидент произошел в деревне Лелюки, где ребенок гостил у бабушки.

Заметив проезжающий по улице трактор, мальчик решил проехаться на его прицепе, незаметно запрыгнув на транспортное средство. Как отмечают в УГАИ УВД Гродненского облисполкома, двигаясь в жилой зоне, водитель снизил скорость трактора. Взобравшись на цистерну, в определенный момент ребенок сорвался с высоты и упал на дорогу. Заметив произошедшее, тракторист сразу же остановился…

 
 
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Вчера, 27 июля, в Ивьевском районе в реанимацию был доставлен 5-летний ребенок, попытавшийся прокатиться на прицепной цистерне движущего трактора. Инцидент...
 
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