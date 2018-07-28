ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Под Минском перевернулся пассажирский автобус, пострадали более 10 человек

28.07.2018 — ЧП | Варяг-пресс  
Размер текста:
A
A
A
Под Минском перевернулся пассажирский автобус, пострадали более 10 человек

Пятеро из более чем десятка пострадавших в ДТП, произошедшем вчера, 27 июля, в районе деревни Хатежино неподалеку от столицы находятся в стационаре Городской клинической БСМП Минска.

По данным ОГАИ Минского района, примерно в 15:30 водитель пассажирского автобуса «МАЗ» 1989 года рождения совершил выезд на полосу встречного движения, после чего транспортное средство, в салоне которого находились около 30 человек, опрокинулось в кювет.

Изначально с места ДТП были госпитализированы семеро, однако уже вскоре двое пассажиров покинули медучреждение. Состояние еще пяти пациентов врачи оценивают как стабильное средней степени тяжести – у пострадавших переломы конечностей, черепно-мозговые травмы и пр.

Обстоятельства аварии выясняются.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 34
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пятеро из более чем десятка пострадавших в ДТП, произошедшем вчера, 27 июля, в районе деревни Хатежино неподалеку от столицы находятся в стационаре Городской...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Тройное ДТП в Пинске: столкнулись два Geely и Mitsubishi
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.07.2018
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Радзiма
Асiповiцкi край
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.07.2018
Полесская правда
Заря над Неманам
Новы дзень (Жлобин)

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика