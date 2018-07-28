Под Минском перевернулся пассажирский автобус, пострадали более 10 человек

Пятеро из более чем десятка пострадавших в ДТП, произошедшем вчера, 27 июля, в районе деревни Хатежино неподалеку от столицы находятся в стационаре Городской клинической БСМП Минска.



По данным ОГАИ Минского района, примерно в 15:30 водитель пассажирского автобуса «МАЗ» 1989 года рождения совершил выезд на полосу встречного движения, после чего транспортное средство, в салоне которого находились около 30 человек, опрокинулось в кювет.

Изначально с места ДТП были госпитализированы семеро, однако уже вскоре двое пассажиров покинули медучреждение. Состояние еще пяти пациентов врачи оценивают как стабильное средней степени тяжести – у пострадавших переломы конечностей, черепно-мозговые травмы и пр.

Обстоятельства аварии выясняются.