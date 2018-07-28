два человека погибли в ДТП с туристическим автобусом в Анталье

По меньшей мере два человека погибли в Турции в результате аварии с участием автобуса, который перевозил китайских туристов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Türkiye.

По данным издания, туристический автобус направлялся из Антальи в Каппадокию. В ходе поездки он столкнулся с двумя легковыми автомобилями. Много людей также получили ранения, они были доставлены в ближайшую больницу.

Причины аварии не называются.