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два человека погибли в ДТП с туристическим автобусом в Анталье
По меньшей мере два человека погибли в Турции в результате аварии с участием автобуса, который перевозил китайских туристов. Об этом сообщает
По данным издания, туристический автобус направлялся из Антальи в Каппадокию. В ходе поездки он столкнулся с двумя легковыми автомобилями. Много людей также получили ранения, они были доставлены в ближайшую больницу.
Причины аварии не называются.
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Сообщается, что на борту транспортного средства находились китайские туристы.
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