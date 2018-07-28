ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

два человека погибли в ДТП с туристическим автобусом в Анталье

29.07.2018 12:37 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

По меньшей мере два человека погибли в Турции в результате аварии с участием автобуса, который перевозил китайских туристов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Türkiye.

По данным издания, туристический автобус направлялся из Антальи в Каппадокию. В ходе поездки он столкнулся с двумя легковыми автомобилями. Много людей также получили ранения, они были доставлены в ближайшую больницу.

Причины аварии не называются.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сообщается, что на борту транспортного средства находились китайские туристы.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Пятилетний мальчик едва не погиб, пытаясь прокатиться на цистерне
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.07.2018
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Радзiма
Асiповiцкi край
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.07.2018
Полесская правда
Газета Авангард
Лоевский край
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Прамень
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика