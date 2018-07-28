Парень в маске с бензопилой гулял по Кричеву ради лайков и подписчиков в Instagram

УВД Могилевского облисполкома информирует о проведении проверки в отношении трех молодых людей из Кричева, которые занимались съемкой и размещением в интернете видеороликов весьма специфического содержания.



Как было установлено, один из 18-летних парней в ночное время расхаживал по городу с включенной бензопилой, надев маску «куклы Билли», в свое время ставшую широко известной по фильму ужасов «Пила». Двое других участников «творческого коллектива» занимались непосредственно съемкой, монтажом и размещением видеоматериала в Instagram – именно для раскрутки аккаунта в социальной сети молодые люди, как выяснилось, и снимали жуткие ролики.