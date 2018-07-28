Во время парада ВМФ в Петербурге десантный катер снесло на опору моста

Десантный катер типа «Серна», который участвовал в главном военно-морском параде в честь дня ВМФ 29 июля в Петербурге, столкнулся с опорой моста во время прохождения в парадном строю. Об этом сообщает издание «Деловой Петербург» со ссылкой на видеозапись инцидента, сделанную RT.

По информации издания, катер снесло течением от идущих перед ним кораблей и он навалился левым бортом на опору Благовещенского моста. После столкновения с опорой катер выровнял курс и продолжил движение в парадном строю.

Пресс-служба Западного военного округа сообщила, что «никаких инцидентов во время прохождения парадного строя кораблей 29 июля по акватории Невы во время главного военно-морского парад не было» (цитата по «Интерфаксу»).

29 июля в России отмечается День Военно-морского флота. По этому случаю парады прошли в Санкт-Петербурге, Владивостоке, Севастополе и в сирийском Тартусе.

Участниками Главного военно-морского парада в Петербурге и Кронштадте стали более 40 боевых кораблей и подводных лодок, а также более 30 самолетов и вертолетов.