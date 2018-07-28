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Под Оршей опрокинулся пригородный автобус с 12 пассажирами в салоне

29.07.2018 — ЧП | Варяг-пресс  
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Под Оршей опрокинулся пригородный автобус с 12 пассажирами в салоне

Вчера вечером на территории Оршанского района опрокинулся рейсовый автобус «МАЗ», в салоне которого находились 12 пассажиров. Инцидент произошел около 19:00 неподалеку от деревни Савищино.

Как сообщили в ГАИ УВД Витебского облисполкома, по предварительным данным, водитель 1962 года рождения не учел особенностей дорожной обстановки, а также технического состояния транспортного средства, вследствие чего автобус повело вправо, где он и съехал в кювет.

Под Оршей опрокинулся пригородный автобус с 12 пассажирами в салоне

С места ДТП госпитализировали одну пассажирку 1964 года рождения. Более никто не пострадал. По факту аварии была начата проверка.

Ранее сообщалось о том, что пассажирский автобус перевернулся в Минской области.

 
 
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Вчера вечером на территории Оршанского района опрокинулся рейсовый автобус «МАЗ», в салоне которого находились 12 пассажиров. Инцидент произошел около 19:00...
 
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