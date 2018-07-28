Под Оршей опрокинулся пригородный автобус с 12 пассажирами в салоне

Вчера вечером на территории Оршанского района опрокинулся рейсовый автобус «МАЗ», в салоне которого находились 12 пассажиров. Инцидент произошел около 19:00 неподалеку от деревни Савищино.



Как сообщили в ГАИ УВД Витебского облисполкома, по предварительным данным, водитель 1962 года рождения не учел особенностей дорожной обстановки, а также технического состояния транспортного средства, вследствие чего автобус повело вправо, где он и съехал в кювет.





С места ДТП госпитализировали одну пассажирку 1964 года рождения. Более никто не пострадал. По факту аварии была начата проверка.