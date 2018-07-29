Восемь человек погибли при пожаре в Сочи. Все они - наемные рабочие из стран СНГ

При пожаре в Адлерском районе Сочи погибли восемь человек, еще трое пострадали. Об этом сообщают «Кубанские новости». В мэрии Сочи подтвердили ТАСС информацию о гибели восьми человек, добавив, что пострадавших, в том числе 16-летнего подростка, госпитализировали.

«Все погибшие и пострадавшие — наемные рабочие, предположительно, из стран СНГ», — отметили в мэрии.

Пожар в двухэтажном жилом доме по улице Просвещения начался около 05.30 по минскому времени. Площадь возгорания составила 300 кв. м. Полностью потушить его удалось только спустя два часа. Причины пожара устанавливаются.

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выразил соболезнование семьям погибших при пожаре в Сочи и заявил, что при необходимости их родственникам будут предоставлены места для размещения.