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4 человека утонуло в Брестской области за минувшее воскресение

30.07.2018 11:02 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Следователи устанавливают обстоятельства утопления 4-х человек в Брестской области за минувшее воскресение.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news57665.php

4 человека утонуло в Брестской области за минувшее воскресение

фото - иллюстрация

По данным следствия, 29 июля текущего года, примерно в 17 часов 50 минут в озере, расположенном в г. Бресте, во время купания в состоянии алкогольного опьянения, в присутствии знакомых утонул житель г. Дрогичин, 1984 года рождения.

В этот же день, примерно в 16 часов 10 минут в ходе купания в состоянии алкогольного опьянения в водоеме, расположенном на территории Березовского района, в присутствии своих знакомых утонул житель района, 1986 года рождения.

В этот же день, примерно в 17 часов 50 минут в ходе купания в состоянии алкогольного опьянения в водоеме, расположенном на территории Ивановского района, в присутствии знакомых утонул житель района 1982 года рождения.

Примерно в 18 часов 35 минут, в ходе купания в состоянии алкогольного опьянения в водоеме, расположенном на территории Ляховичского района, в присутствии знакомых утонул житель г. Барановичи 1956 года рождения.

Во всех указанных случаях следователями назначены судебно-медицинские экспертизы.

УСК по Брестской области напоминает: - купание в состоянии алкогольного опьянения опасно для Вашей жизни.

По фактам происшествий проводятся проверки.

Официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк

 
Теги: Брест
 
 
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Следователи устанавливают обстоятельства утопления 4-х человек в Брестской области за минувшее воскресение. фото - иллюстрация По данным следствия, 29 июля...
 
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