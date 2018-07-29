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В Пинске и Пинском районе за минувшую неделю произошло 4 пожара. В огне погиб человек.

30.07.2018 — ЧП | Полесская правда  
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За прошедшую неделю, с 23 по 30 июля, в Пинске и Пинском районе зарегистрировано 4 пожара. В огне погиб 1 человек.

26 июля вечером горели хозпостройка, баня и жилой дом в Парохонске по улице Узкой. В 18-20 пожар локализовали, в 18-30 ликвидировали. Огнем уничтожены хозяйственное строение, баня, а также кровля, перекрытие и имущество в доме. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия – детская шалость с огнем.

В Пинске и Пинском районе за минувшую неделю произошло 4 пожара. В огне погиб человек.

В Пинске и Пинском районе за минувшую неделю произошло 4 пожара. В огне погиб человек.

23 июля около четырех часов утра в ГРОЧС поступило сообщение о возгорании в пятиэтажном панельном доме по улице Первомайской в Пинске. Как выяснилось, пожар произошел в двухкомнатной квартире на пятом этаже. Хозяйки дома не было. Огнем повреждены имущество, закопчены стены и потолки в квартире. Пострадавших нет, эвакуация не проводилась. Предполагаемая версия причины пожара – нарушение правил эксплуатации  электросетей и электрооборудования.

В Пинске и Пинском районе за минувшую неделю произошло 4 пожара. В огне погиб человек.

25 июля днем спасатели выезжали на тушение возгорания в квартире по улице Брестской в Пинске. Пожар был локализован и ликвидирован в 12.21. Огнем поврежден холодильник, закопчены стены и потолки во всей квартире. Пострадавших нет, эвакуация не проводилась. Предположительно, пожар произошел из-за нарушения правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.

В Пинске и Пинском районе за минувшую неделю произошло 4 пожара. В огне погиб человек.

30 июля в половину шестого утра в ГРОЧС поступило сообщение о пожаре в одной из квартир девятиэтажки по улице Костюшко в Пинске. Из-за сильного задымления с вышележащих этажей спасатели эвакуировали 11 человек. Хозяина квартиры, мужчину 1966 года рождения, в бессознательном состоянии обнаружили сотрудники ГРОЧС. За жизнь мужчины боролись медицинская бригада Пинского центра ГПАСУ «РОСН», а также бригада скорой медицинской помощи. К сожалению, спасти его не удалось. Рассматриваемая версия причины пожара – неосторожное обращение с огнем при курении со стороны хозяина квартиры.

В Пинске и Пинском районе за минувшую неделю произошло 4 пожара. В огне погиб человек.

Подготовила Наталья МИЛЕВСКАЯ.

 
 
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> За прошедшую неделю, с 23 по 30 июля, в Пинске и Пинском районе зарегистрировано 4 пожара. В огне погиб 1 человек. 26 июля вечером горели хозпостройка, баня и жилой дом в...
 
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