За один выходной в Брестской области утонуло четверо мужчин

Сразу четыре случая утопления зафиксированы в Брестской области 29 июля. По каждому из них следователи проводят проверку, рассказал официальный представитель областного УСК Дмитрий Иванюк.

31-летний житель Березовского района утонул в водоеме примерно в 16.10. Спустя два часа вода унесла жизнь 33-летнего жителя Дрогичина, который купался на озере в Бресте. И почти в то же время на водоеме в Ивановском районе погиб 35-летний мужчина.

Позже сигнал поступил из Ляховичского района: в водоеме утонул 61-летний пенсионер из Барановичей.

По каждому происшествию проводятся проверки, для установления точной причины смерти назначены судебно-медицинские экспертизы.

По предварительной информации, все погибшие были пьяны.