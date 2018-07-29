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За один выходной в Брестской области утонуло четверо мужчин
Сразу четыре случая утопления зафиксированы в Брестской области 29 июля. По каждому из них следователи проводят проверку, рассказал официальный представитель областного УСК Дмитрий Иванюк.
31-летний житель Березовского района утонул в водоеме примерно в 16.10. Спустя два часа вода унесла жизнь 33-летнего жителя Дрогичина, который купался на озере в Бресте. И почти в то же время на водоеме в Ивановском районе погиб 35-летний мужчина.
Позже сигнал поступил из Ляховичского района: в водоеме утонул 61-летний пенсионер из Барановичей.
По каждому происшествию проводятся проверки, для установления точной причины смерти назначены судебно-медицинские экспертизы.
По предварительной информации, все погибшие были пьяны.
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Все погибшие на момент происшествия были пьяными.
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