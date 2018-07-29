Как это было: хроника одного дня



18 августа 1989 года (время указано ориентировочно) 9.00-13.00: бригада сварщиков проводит ремонтные работы в шахте грузового лифта на швейной фабрике им. Володарского (нынешнее ЗАО «Могилевская швейная фирма «Вяснянка»). В процессе работы иск-ры падают на загруженную тканями площадку. Рабочие уходят на обед… Из искр, попавших на горючий материал, мгновенно разгорается пламя.

13.05-13.15: обнаружив возгорание, администрация фабрики организовывает эвакуацию людей и вызывает пожарных.

13.15: на пульт самостоятельной военизированной пожарной части №2 по охране Ленинского района г. Могилева поступает тревожное сообщение о пожаре швейной фабрики на ул. Ленинской.

13.20: караул под командованием Николая Бычкова первым прибывает на место ЧС. Из-за отключения электричества блокируются ворота. Подгонять технику приходится к центральным дверям, в обход прокладывать и рукавную линию. Надев кислородно-изолирующие противогазы (КИП), первое звено газодымозащитной службы (ГДЗС) в составе 4 человек (Н.Н. Бычкова, А.Ю. Прожогина (в настоящее время начальник Могилевского областного управления МЧС) , Ю.А. Сластенкова и А.Н. Степаненко) вошло в помещение склада. Кругом черный дым, кромешная тьма и адский жар. От фонарика пользы мало: видно только на полметра, дальше – все наощупь. Куда ни двинешься, везде стеллажи.

13.22: на пожар продолжают прибывать дежурные караулы. Создаются боевые участки, тушение на наиболее сложном поручено начальнику пожарной части №2 Владимиру Ващенко ( в настоящее время — министр по чрезвычайным ситуациям Респуб-лики Беларусь).

Высокая температура и плотное задымление внутри, выдержать там больше нескольких минут люди не могли. Чтобы работа велась непрерывно, одно звено ГДЗС сменяло другое. Склад узкий, сразу много человек не зайдет. Температура внутри настолько высокая, что плавились забрала в касках. Кислорода в противогазах должно хватать на 3 часа работы, однако из-за адского жара кислород уходит мгновенно. Для снижения температуры и удаления дыма, в нескольких местах над очагом горения пробивается перекрытие. Задача — не дать огню распространиться за пределы склада: в помещениях на другом этаже хранятся дорогие меха — на миллионы.

14.00-24.00: несколько раз в процессе тушения, огонь вспыхивал вновь. Тлеющие рулоны тканей, хранившиеся на складских стеллажах, выносят на улицу. Ходят, носят, проливают и так по кругу. Время «потерялось» на фоне изнуряющей работы: жар, духота, копоть, мокрая форма. Привезли ужин, однако поесть не удалось — из-за обожженного горла глотать невозможно.

24.00: город спит спокойно под надежным крылом безопасности, обеспеченной пожарными.

Спустя пару дней в газетной заметке коротко сообщили: «Агнем знішчана частка тканін, многія пашкоджаны дымам. Арыенціровачная сума агульных страт — 200 тысяч рублёў. Выратаваны матэрыяльныя каштоўнасці на суму каля 8 мільёнаў рублёў».

Указом Президиума Верховного Совета Белорусской СССР «за смелость, отвагу и самоотверженность, проявленные при тушении пожара и спасении социалистической собственности от огня» медалью «За отвагу на пожаре» награждены Н.Н. Бычков, Н.А. Наумов, А.Ю. Прожогин, Ю.А. Сластенков и А.Н. Степаненко.

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