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28 июля на ул. Молодёжной в Бресте произошёл пожар

30.07.2018 13:04 — ЧП | Виртуальный Брест  
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28.07.2018 в 03-07 по ул. Молодежная произошел пожар в деревянном, двухквартирном жилом доме в квартире, принадлежащем гр-ке 1951 г.р., пенсионерке.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news57671.php

28 июля на ул. Молодёжной в Бресте произошёл пожар

В результате пожара в квартире №1 огнем уничтожен холодильник, повреждена внутренняя отделка в доме.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news57671.php

28 июля на ул. Молодёжной в Бресте произошёл пожар
 28 июля на ул. Молодёжной в Бресте произошёл пожар

Квартира №2 не повреждена.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news57671.php

28 июля на ул. Молодёжной в Бресте произошёл пожар
 28 июля на ул. Молодёжной в Бресте произошёл пожар

Причина пожара устанавливается.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news57671.php

28 июля на ул. Молодёжной в Бресте произошёл пожар
 28 июля на ул. Молодёжной в Бресте произошёл пожар

Рассматриваемая версия причины возникновения пожара – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования (к/з холодильника).

 
 
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28.07.2018 в 03-07 по ул. Молодежная произошел пожар в деревянном, двухквартирном жилом доме в квартире, принадлежащем гр-ке 1951 г.р., пенсионерке. В результате пожара в...
 
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