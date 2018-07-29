|
28 июля на ул. Молодёжной в Бресте произошёл пожар
30.07.2018 13:04 — ЧП | Виртуальный Брест
28.07.2018 в 03-07 по ул. Молодежная произошел пожар в деревянном, двухквартирном жилом доме в квартире, принадлежащем гр-ке 1951 г.р., пенсионерке.
В результате пожара в квартире №1 огнем уничтожен холодильник, повреждена внутренняя отделка в доме.
Квартира №2 не повреждена.
Причина пожара устанавливается.
Рассматриваемая версия причины возникновения пожара – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования (к/з холодильника).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
28.07.2018 в 03-07 по ул. Молодежная произошел пожар в деревянном, двухквартирном жилом доме в квартире, принадлежащем гр-ке 1951 г.р., пенсионерке. В результате пожара в...
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)