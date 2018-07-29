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За неделю в Витебской области утонули два человека. Столько же удалось спасти

30.07.2018 13:17 — ЧП | Tut.by  
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На минувшей неделе на Витебщине утонули два человека, еще двоих удалось спасти, сообщает БЕЛТА со ссылкой на областную организацию республиканского общества спасания на водах.

29 июля на речке Прудок возле деревни Убоино Шумилинского района купался 15-летний парень с друзьями. Подросток решил переплыть водоем, но добраться до берега у него не хватило сил. Его тело достали водолазы.

Днем ранее, 28 июля, на озере Полонское возле агрогородка Вороны Витебского района утонул 44-летний местный житель.

Двоих человек на минувшей неделе спасли. Первый случай произошел в Шарковщине: пьяный 39-летний мужчина купался в реке Дисна и начал тонуть. На помощь ему вовремя подоспели работники спасательного поста. Второй инцидент со счастливым концом произошел в Глубоком на озере Мушкат: спасатели достали из воды 14-летнюю девочку.

С начала года в регионе утонули 34 человека, из них два несовершеннолетних. Спасти удалось 11человек, в том числе троих детей. Более 700 человек предупредили о нарушениях правил купания.

 
 
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