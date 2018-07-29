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Пьяный водитель легковушки врезался в грузовик под Гродно, пострадали 2 человека

30.07.2018 — ЧП | Полымя  
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Пьяный водитель легковушки врезался в грузовик под Гродно, пострадали 2 человека
Пьяный водитель легковушки врезался в грузовик под Гродно, пострадали 2 человека

Пьяный водитель легковушки врезался в грузовик под Гродно, пострадали 2 человека, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла 28 июля на автодороге Гродно-Сопоцкин. Неподалеку от деревни Ратичи «Опель» столкнулся с попутным МАЗом. От удара легковушка вылетела в кювет.

«Водитель легкового автомобиля, 1981 года рождения, находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате аварии он получил множественные ушибы и переломы ребер, у пассажирки диагностирован перелом шейного отдела позвоночника», — отметили в ГАИ.

Еще одна авария произошла вечером 29 июля в Сморгонском районе. У деревни Красноозерное «Мазда» под управлением нетрезвого гражданина России оказалась за пределами проезжей части. Виновник ДТП получил ушибы и переломы.

 
Теги: Гродно
 
 
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Пьяный водитель легковушки врезался в грузовик под Гродно, пострадали 2 человека, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома. Авария
 
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