





Пьяный водитель легковушки врезался в грузовик под Гродно, пострадали 2 человека, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла 28 июля на автодороге Гродно-Сопоцкин. Неподалеку от деревни Ратичи «Опель» столкнулся с попутным МАЗом. От удара легковушка вылетела в кювет.

«Водитель легкового автомобиля, 1981 года рождения, находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате аварии он получил множественные ушибы и переломы ребер, у пассажирки диагностирован перелом шейного отдела позвоночника», — отметили в ГАИ.

Еще одна авария произошла вечером 29 июля в Сморгонском районе. У деревни Красноозерное «Мазда» под управлением нетрезвого гражданина России оказалась за пределами проезжей части. Виновник ДТП получил ушибы и переломы.