ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Рыбак спас на Немане мужчину, второй утонул

30.07.2018 — ЧП | Полымя  
Размер текста:
A
A
A

Рыбак спас на Немане мужчину, второй утонул

Очевидец-рыбак спас на Немане купающегося в запрещенном месте мужчину. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гродненской областной организации Белорусского республиканского общества спасания на водах.

На стихийном пляже неподалеку от Румлевского моста в Гродно 27 июля отдыхала кампания. «В какой-то момент двое мужчин решили искупаться. На их состояние обратил внимание находившийся на берегу рыбак. На его предупреждения, к сожалению, мужчины не отреагировали», — рассказали в Гродненской областной организации ОСВОД. Вскоре рыбак заметил, что мужчины стали тонуть. Он бросился в воду, успел достать одного из горе-купальщиков. Спасти второго не успел. Тело в 20 метрах от места происшествия 28 июля обнаружили водолазы.

В ОСВОД подчеркнули, что это уже второй трагический случай в районе Румлевского моста. Когда-то предпринимались шаги по созданию официального пляжа, однако из-за особенностей Немана, сильного течения в этом месте, купание здесь смертельно опасно. Тем более что в черте города на реке действуют три официальных пляжа, где организовано дежурство спасателей — Центральный, Лососно и Пышки.

С начала года в Гродненской области вода унесла жизни 33 человек.

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 24
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Очевидец-рыбак спас на Немане купающегося в запрещенном месте мужчину. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гродненской областной организации Белорусского...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Как это было: хроника одного дня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.07.2018
Полесская правда
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Soligorsk News
Прамень
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.07.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика