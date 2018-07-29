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За выходные на Гомельщине утонули трое мужчин
В Гомельской области за выходные утонуло трое мужчин. Подробности сообщает
29 июля примерно в полдень на реке Сож вблизи деревни Хальч несколько семей отдыхали на берегу. В какой-то момент передвигавшийся по отмели 9-летний мальчик ступил в глубокое место и начал тонуть. На помощь ему бросился отец. Мужчина смог вытолкать ребенка, однако сам утонул.
В этот день трагедия на воде произошла и в Гомеле. 58-летний мужчина рыбачил утром на водоеме по проспекту Космонавтов и в какой-то момент решил искупаться. Немного проплыв, ушел под воду. Ему пытался помочь прохожий, однако безрезультатно. Прибывшие к месту происшествия спасатели подняли рыбака из воды и приступили к реанимационным мероприятиям, но спасти мужчину не удалось.
Также днем ранее несчастный случай на воде, в результате которого погиб 37-летний мужчина, произошел в урочище Шубино Ветковского района.
Всего же в Гомельской области с начала этого года утонули 29 человек.
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Трагедия произошла 29 июля примерно в полдень на реке Сож вблизи деревни Хальч. Несколько семей отдыхали на берегу.
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