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Серьезная авария в Минском районе

30.07.2018 15:15 — ЧП | БT  
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Еще одна авария произошла в Мядельском районе. Водитель Volkswagen не справился с управлением и врезался в дерево. Из салона авто его деблокировали спасатели. Мужчина госпитализирован.  
 
 
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