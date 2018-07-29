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Серьезная авария в Минском районе
Еще одна авария произошла в Мядельском районе. Водитель Volkswagen не справился с управлением и врезался в дерево. Из салона авто его деблокировали спасатели. Мужчина госпитализирован.
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