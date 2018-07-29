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Молния могла стать причиной пожара в Круглом
На улице Луговой в Круглом загорелся дом, спасатели вывели оттуда пенсионера. Причиной пожара могла стать молния,
Сообщение о пожаре поступило спасателям в 23−38. Когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС, открытым пламенем горела крыша дома. Со слов соседей, внутри мог находиться человек.
Спасатели обнаружили в доме 73-летнего мужчину. Пенсионера вывели на свежий воздух, в медицинской помощи тот не нуждался.
Пожар локализовали и потушили. Огонь уничтожил кровлю дома, повердил перекрытия.
Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия — грозовой разряд.
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Спасатели обнаружили в горящем доме 73-летнего мужчину. Пенсионера вывели на свежий воздух, в медицинской помощи тот не нуждался.
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