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Молния могла стать причиной пожара в Круглом

30.07.2018 16:14 — ЧП | Tut.by  
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На улице Луговой в Круглом загорелся дом, спасатели вывели оттуда пенсионера. Причиной пожара могла стать молния, сообщает пресс-служба МЧС.


Фото: пресс-служба МЧС

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 23−38. Когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС, открытым пламенем горела крыша дома. Со слов соседей, внутри мог находиться человек.

Спасатели обнаружили в доме 73-летнего мужчину. Пенсионера вывели на свежий воздух, в медицинской помощи тот не нуждался.

Пожар локализовали и потушили. Огонь уничтожил кровлю дома, повердил перекрытия.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия — грозовой разряд.

 
 
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Спасатели обнаружили в горящем доме 73-летнего мужчину. Пенсионера вывели на свежий воздух, в медицинской помощи тот не нуждался.
 
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