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В Докшицком районе люди не подозревали, что с самой войны живут с миной под полом

30.07.2018 16:50 — ЧП | Tut.by  
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В городском поселке Бегомль Докшицкого района 30 июля местные жители меняли пол в своем доме и нашли противопехотную мину. Об этом сообщила представитель в/ч 5524 Мария Воробьева.

Частный дом построили перед войной. Семья решила переложить пол. Когда владельцы подняли деревянный настил, то увидели подозрительный предмет, торчащий из земляной насыпи. О находке сообщили в милицию.

Саперы извлекли из подпола противопехотную мину времен войны.

«До определенного момента боеприпас условно был безопасен, однако при ударе — в случае пролома пола в этом месте, или пожаре он мог взорваться», — отметила Мария Воробьева.

Специалисты уничтожили мину.

 
 
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Частный дом построили перед войной. Семья решила переложить пол. Когда владельцы подняли деревянный настил, то увидели подозрительный предмет, торчащий из...
 
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