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В Докшицком районе люди не подозревали, что с самой войны живут с миной под полом
В городском поселке Бегомль Докшицкого района 30 июля местные жители меняли пол в своем доме и нашли противопехотную мину. Об этом сообщила представитель в/ч 5524 Мария Воробьева.
Частный дом построили перед войной. Семья решила переложить пол. Когда владельцы подняли деревянный настил, то увидели подозрительный предмет, торчащий из земляной насыпи. О находке сообщили в милицию.
Саперы извлекли из подпола противопехотную мину времен войны.
«До определенного момента боеприпас условно был безопасен, однако при ударе — в случае пролома пола в этом месте, или пожаре он мог взорваться», — отметила Мария Воробьева.
Специалисты уничтожили мину.
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Частный дом построили перед войной. Семья решила переложить пол. Когда владельцы подняли деревянный настил, то увидели подозрительный предмет, торчащий из...
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