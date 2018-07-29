В Докшицком районе люди не подозревали, что с самой войны живут с миной под полом

В городском поселке Бегомль Докшицкого района 30 июля местные жители меняли пол в своем доме и нашли противопехотную мину. Об этом сообщила представитель в/ч 5524 Мария Воробьева.

Частный дом построили перед войной. Семья решила переложить пол. Когда владельцы подняли деревянный настил, то увидели подозрительный предмет, торчащий из земляной насыпи. О находке сообщили в милицию.

Саперы извлекли из подпола противопехотную мину времен войны.

«До определенного момента боеприпас условно был безопасен, однако при ударе — в случае пролома пола в этом месте, или пожаре он мог взорваться», — отметила Мария Воробьева.

Специалисты уничтожили мину.