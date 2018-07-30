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В Россонском районе сгорело 200 кг пшеницы, а под Витебском перевернулся грузовик с зерном

31.07.2018 11:20 — ЧП | Tut.by  
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Ночью 31 июля в зерносушильном комплексе в деревне Селявщина Россонского района произошел пожар. Огонь уничтожил 200 кг пшеницы, сообщает МЧС. А накануне под Витебском ГАИ зафиксировала ДТП: на дороге перевернулся грузовик, груженный зерном.

В деревне Селявщина пожарные и работники зерносушильного комплекса, где произошел ночной пожар, спасли почти 40 тонн пшеницы. Пострадавших нет. Причину возгорания устанавливают.

Еще одно ЧП, связанное с уборкой урожая, произошло вечером 30 июля под Витебском — на дороге Р 151 вблизи деревни Зайцево. 20-летний парень вел МАЗ, загруженный зерном. Молодой человек не справился с управлением и съехал в кювет. Грузовик опрокинулся.

Водителя доставили в больницу для осмотра. Проводится проверка обстоятельств ДТП, сообщает ГАИ.


Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома
 
Теги: Витебск
 
 
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Ночью 31 июля в зерносушильном комплексе в деревне Селявщина Россонского района произошел пожар. Огонь уничтожил 200 кг пшеницы. А накануне под Витебском...
 
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