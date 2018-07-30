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На 4-летнюю девочку в Барановичах упал прицеп. Ребенок в реанимации
Следователи выясняют обстоятельства травмирования 4-летней девочки в Барановичском районе, сообщил TUT.BY официальный представитель управления Следственного комитета Дмитрий Иванюк.
Инцидент произошел 28 июля. Ребенок гостил у бабушки. Оставшись без присмотра, девочка залезла под стоявший на участке двуосный автоприцеп. Сцепное устройство упало на ребенка, ударив по голове и спине.
Пострадавшую с тяжелыми травмами увезли в реанимационное отделение больницы в Барановичах.
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С тяжелыми травмами ребенка увезли в реанимацию больницы.
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