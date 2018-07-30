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В жилом доме в райцентре произошел пожар

31.07.2018 — ЧП | Газета Авангард  
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29 июля  в 00.37 на центр оперативного управления Буда-Кошелевского районного подразделения МЧС поступило сообщение о пожаре жилого дома по улице Степной в райцентре.

В результате пожара огнем повреждены стены, кровля дома, а также имущество, находившееся в нем. Причина пожара устанавливается. Одна из рассматриваемых версий — нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

МЧС напоминает! Соблюдайте меры безопасности при эксплуатации электросетей и электрооборудования:

-перед использованием электроприборов внимательно изучите инструкцию по эксплуатации;

-не перегружайте электросеть;

-выключайте электроприборы, уходя из дома.

При возникновении пожара немедленно звоните по телефону 101 или 112.

 
 
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29 июля  в 00.37 на центр оперативного управления Буда-Кошелевского районного подразделения МЧС поступило сообщение о пожаре жилого дома по улице Степной...
 
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