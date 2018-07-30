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Милиция устанавливает личность мужчины, который сидит на лавочке у дома по ул. Орловской
31.07.2018 19:04 — ЧП | Виртуальный Брест
ОВД администрации Московского района г. Бреста устанавливается личность мужчины, который находился вблизи третьего подъезда д. 14 «А», по ул. Орловской, в г. Бресте, вечером 26.07.2018.
Лицам кому, что-либо известно о данных личности вышеуказанного мужчины просьба сообщить по телефонам 8029-7292861 МТС, 8029-2250465 МТС или в ОДС Московского РОВД г. Бреста 8029-7291764 МТС, вознаграждение и конфиденциальность гарантированы.
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ОВД администрации Московского района г. Бреста устанавливается личность мужчины, который находился вблизи третьего подъезда д. 14 «А», по ул. Орловской, в г. Бресте,...
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