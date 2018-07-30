Милиция устанавливает личность мужчины, который сидит на лавочке у дома по ул. Орловской

ОВД администрации Московского района г. Бреста устанавливается личность мужчины, который находился вблизи третьего подъезда д. 14 «А», по ул. Орловской, в г. Бресте, вечером 26.07.2018.



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Лицам кому, что-либо известно о данных личности вышеуказанного мужчины просьба сообщить по телефонам 8029-7292861 МТС, 8029-2250465 МТС или в ОДС Московского РОВД г. Бреста 8029-7291764 МТС, вознаграждение и конфиденциальность гарантированы.



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