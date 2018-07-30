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На ул. Лунной в Бресте как спичка сгорел дом. Очевидцы говорят, что после удара молнии

31.07.2018 19:04 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Утверждать не будем, но некоторые очевидцы говорят, что возгорание дома произошло после удара молнии. Как раз в это время над Брестом проходил грозовой фронт. Дом загорелся на ул. Лунной в Бресте, по предварительной информации есть пострадавший, это мужчина, проживающий в доме. Он жив, но ему потребовалась помощь медиков.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news57714.php

На ул. Лунной в Бресте как спичка сгорел дом. Очевидцы говорят, что после удара молнии


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news57714.php

На ул. Лунной в Бресте как спичка сгорел дом. Очевидцы говорят, что после удара молнии


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news57714.php

На ул. Лунной в Бресте как спичка сгорел дом. Очевидцы говорят, что после удара молнии

Все подробности будут опубликованы после предоставления официальной информации.

Если вы располагаете интересной информацией
или фото, пришлите их на viber - +375297257073

Теги: Брест
 
 
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Утверждать не будем, но некоторые очевидцы говорят, что возгорание дома произошло после удара молнии. Как раз в это время над Брестом проходил грозовой фронт. Дом...
 
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