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На ул. Лунной в Бресте как спичка сгорел дом. Очевидцы говорят, что после удара молнии
31.07.2018 19:04 — ЧП | Виртуальный Брест
Утверждать не будем, но некоторые очевидцы говорят, что возгорание дома произошло после удара молнии. Как раз в это время над Брестом проходил грозовой фронт. Дом загорелся на ул. Лунной в Бресте, по предварительной информации есть пострадавший, это мужчина, проживающий в доме. Он жив, но ему потребовалась помощь медиков.
Все подробности будут опубликованы после предоставления официальной информации.
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Утверждать не будем, но некоторые очевидцы говорят, что возгорание дома произошло после удара молнии. Как раз в это время над Брестом проходил грозовой фронт. Дом...
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