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Официально: в Бресте произошел пожар в жилом доме по улице Лунной

31.07.2018 21:06 — ЧП | Виртуальный Брест  
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31.07.2018 года в 15-33 в Брестское областное УМЧС поступило сообщение о загорании в жилом доме по адресу: г. Брест, ул. Лунная.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news57719.php

Официально: в Бресте произошел пожар в жилом доме по улице Лунной

По прибытии к месту вызова установлено, что жилой дом полностью охвачен огнем, со слов хозяев, в доме никого нет.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news57719.php

Официально: в Бресте произошел пожар в жилом доме по улице Лунной

Дом жилой, деревянный, одноэтажный, хозяйка - пенсионерка 1933 г.р., проживает совместно с семьей дочери.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news57719.php

Официально: в Бресте произошел пожар в жилом доме по улице Лунной

В 16-02 пожар локализован, в 16-10 ликвидирован.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news57719.php

Официально: в Бресте произошел пожар в жилом доме по улице Лунной

В результате пожара огнем уничтожена кровля жилого дома, повреждены перекрытие, внутренняя отделка и имущество в доме. Дом непригоден для дальнейшего проживания. Жильцы будут проживать у родственников в г. Бресте.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news57719.php

Официально: в Бресте произошел пожар в жилом доме по улице Лунной

Зять хозяйки, пенсионер 1952 г.р., после осмотра бригадой СМП госпитализирован в УЗ «Брестская центральная городская больница» с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news57719.php

Официально: в Бресте произошел пожар в жилом доме по улице Лунной

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования (короткое замыкание электропроводки).

 
Теги: Брест
 
 
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31.07.2018 года в 15-33 в Брестское областное УМЧС поступило сообщение о загорании в жилом доме по адресу: г. Брест, ул. Лунная. По прибытии к месту вызова установлено,...
 
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