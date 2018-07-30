Официально: в Бресте произошел пожар в жилом доме по улице Лунной

31.07.2018 года в 15-33 в Брестское областное УМЧС поступило сообщение о загорании в жилом доме по адресу: г. Брест, ул. Лунная.



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По прибытии к месту вызова установлено, что жилой дом полностью охвачен огнем, со слов хозяев, в доме никого нет.



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Дом жилой, деревянный, одноэтажный, хозяйка - пенсионерка 1933 г.р., проживает совместно с семьей дочери.



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В 16-02 пожар локализован, в 16-10 ликвидирован.



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В результате пожара огнем уничтожена кровля жилого дома, повреждены перекрытие, внутренняя отделка и имущество в доме. Дом непригоден для дальнейшего проживания. Жильцы будут проживать у родственников в г. Бресте.



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Зять хозяйки, пенсионер 1952 г.р., после осмотра бригадой СМП госпитализирован в УЗ «Брестская центральная городская больница» с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения».



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Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования (короткое замыкание электропроводки).