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Чудо. В Мексике разбился самолет, на борту был 101 человек - все выжили
Самолет мексиканской авиакомпании Aeromexico во вторник разбился почти сразу после взлета из аэропорта города Дуранго в одноименном мексиканском штате. Об этом компания сообщила в своем
«Нам известно о происшествии в Дуранго, мы работаем над тем, чтобы подтвердить информацию и получить детали», — говорится в сообщении.
Авария произошла около 16.00 по местному времени (00.00 по минскому) через несколько минут после взлета авиалайнера Embraer 190 из аэропорта города Дуранго.
Агентство
Губернатор штата Хосе Росас Аиспуро в своем
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Губернатор штата сообщил, что при крушении обошлось без жертв - и пассажиры, и члены экипажа выжили, им оказывается медицинская помощь.
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