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Чудо. В Мексике разбился самолет, на борту был 101 человек - все выжили

01.08.2018 00:48 — ЧП | Tut.by  
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Самолет мексиканской авиакомпании Aeromexico во вторник разбился почти сразу после взлета из аэропорта города Дуранго в одноименном мексиканском штате. Об этом компания сообщила в своем Twitter.


Фото: Twitter / @dr_icastillo

«Нам известно о происшествии в Дуранго, мы работаем над тем, чтобы подтвердить информацию и получить детали», — говорится в сообщении.

Авария произошла около 16.00 по местному времени (00.00 по минскому) через несколько минут после взлета авиалайнера Embraer 190 из аэропорта города Дуранго.

Агентство Reuters сообщает о выживших. На месте крушения работают спасатели и медики.

Губернатор штата Хосе Росас Аиспуро в своем Twitter написал, что на борту находились 97 пассажиров и 4 члена экипажа. Позже он сообщил, что при крушении обошлось без жертв — и пассажиры, и члены экипажа выжили, им оказывается медицинская помощь.

 
 
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Губернатор штата сообщил, что при крушении обошлось без жертв - и пассажиры, и члены экипажа выжили, им оказывается медицинская помощь.
 
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