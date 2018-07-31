Смертельный наезд на пешехода

– По факту ДТП со смертельным исходом возбуждено уголовное дело, подробности происшествия выясняются, – рассказал корреспонденту «А» Сергей Жилич, старший следователь Борисовского районного отдела Следственного комитета Республики Беларусь.
ГАИ напоминает о важности фликеров: световозвращающие элементы делают пешеходов и велосипедистов на темной дороге заметными в свете фар на расстоянии до 400 метров, что дает водителю дополнительное время принять наиболее правильное решение, чтобы избежать наезда.
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