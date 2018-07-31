Жительница Пинского района обвиняется в убийстве своей новорожденной дочери

УСК по Брестской области завершено расследование уголовного дела об убийстве новорожденного.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news57732.php

Читать полностью в источнике с фото:





Как сообщалось ранее, 26 января 2018 года примерно в 18:30 из своей квартиры в учреждение здравоохранения бригадой скорой помощи была доставлена жительница Пинского района, 1982 года рождения, с подозрением на выкидыш. О данном факте поступило сообщение в оперативно-дежурную службу Пинского РОВД, после чего на место происшествия была направлена следственно-оперативная группа.

В ходе осмотра квартиры женщины следователи обнаружили в ее дамской сумочке завернутый в полимерный пакет труп новорожденного ребенка женского пола с множественными ссадинами и кровоподтеками.

Позже, проведенной экспертами Пинского межрайонного отдела ГКСЭ судебно-медицинской экспертизой, назначенной следователями, было установлено, что смерть ребенка наступила в результате асфиксии.

В ходе предварительного расследования было установлено, что обвиняемая нанесла своему ребенку не менее 49 телесных повреждений. После этого она закрыла отверстия рта и носа и сдавила шею дочери, в результате чего новорожденная скончалась.

Действия обвиняемой квалифицированы по п.п. 2, 6 ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса Республики Беларусь (убийство). К ней применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

При проведении экспертом Пинского МРО ГКСЭ судебно-медицинской экспертизы было установлено, что младенец женского пола родился доношенным и жизнеспособным.

Согласно заключению комплексной психолого-психиатрической экспертизы обвиняемая могла осознавать фактический характер своих действий и руководить ими.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

Официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк

Официальный представитель УГКСЭ по Брестской области Татьяна Сивицкая