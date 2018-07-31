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Жительница Пинского района обвиняется в убийстве своей новорожденной дочери
01.08.2018 12:46 — ЧП | Виртуальный Брест
УСК по Брестской области завершено расследование уголовного дела об убийстве новорожденного.
Как сообщалось ранее, 26 января 2018 года примерно в 18:30 из своей квартиры в учреждение здравоохранения бригадой скорой помощи была доставлена жительница Пинского района, 1982 года рождения, с подозрением на выкидыш. О данном факте поступило сообщение в оперативно-дежурную службу Пинского РОВД, после чего на место происшествия была направлена следственно-оперативная группа.
В ходе осмотра квартиры женщины следователи обнаружили в ее дамской сумочке завернутый в полимерный пакет труп новорожденного ребенка женского пола с множественными ссадинами и кровоподтеками.
Позже, проведенной экспертами Пинского межрайонного отдела ГКСЭ судебно-медицинской экспертизой, назначенной следователями, было установлено, что смерть ребенка наступила в результате асфиксии.
В ходе предварительного расследования было установлено, что обвиняемая нанесла своему ребенку не менее 49 телесных повреждений. После этого она закрыла отверстия рта и носа и сдавила шею дочери, в результате чего новорожденная скончалась.
Действия обвиняемой квалифицированы по п.п. 2, 6 ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса Республики Беларусь (убийство). К ней применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
При проведении экспертом Пинского МРО ГКСЭ судебно-медицинской экспертизы было установлено, что младенец женского пола родился доношенным и жизнеспособным.
Согласно заключению комплексной психолого-психиатрической экспертизы обвиняемая могла осознавать фактический характер своих действий и руководить ими.
Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.
Официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк
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УСК по Брестской области завершено расследование уголовного дела об убийстве новорожденного. Как сообщалось ранее, 26 января 2018 года примерно в 18:30 из своей...
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