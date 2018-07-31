Жителю Бреста спустя 14 лет вернули угнанный автомобиль

Жителю Бреста спустя 14 лет вернули угнанный легковой автомобиль, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Татьяна Сивицкая.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news57734.php

Читать полностью в источнике с фото:





Автомобиль Audi неизвестные угнали в 2004 году, долгое время машина числилась в розыске.

Найти ее удалось сотрудникам полиции в северо-западной части России. Спустя 14 лет транспортное средство было возвращено законному владельцу. Чтобы поставить автомобиль на учет, 37-летний брестчанин обратился в МРЭО УГАИ УВД облисполкома. При осмотре инспектор обратил внимание, что идентификационный номер машины, возможно, перебит. Чтобы установить, подвергался ли VIN-номер изменению, была назначена трасологическая экспертиза.

Согласно заключению эксперта Брестского межрайонного отдела ГКСЭ, идентификационный номер Audi подвергался изменению путем вваривания вторичного обозначения. Специалистам удалось восстановить первоначальный VIN-номер, что позволит беспрепятственно поставить транспортное средство на учет в ГАИ.

Брестские эксперты с начала текущего года провели 226 исследований маркировочных обозначений транспортных средств. Каждое восьмое из них было с признаками видоизменения.