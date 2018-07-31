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Жителю Бреста спустя 14 лет вернули угнанный автомобиль
01.08.2018 14:48 — ЧП | Виртуальный Брест
Жителю Бреста спустя 14 лет вернули угнанный легковой автомобиль, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Татьяна Сивицкая.
Автомобиль Audi неизвестные угнали в 2004 году, долгое время машина числилась в розыске.
Найти ее удалось сотрудникам полиции в северо-западной части России. Спустя 14 лет транспортное средство было возвращено законному владельцу. Чтобы поставить автомобиль на учет, 37-летний брестчанин обратился в МРЭО УГАИ УВД облисполкома. При осмотре инспектор обратил внимание, что идентификационный номер машины, возможно, перебит. Чтобы установить, подвергался ли VIN-номер изменению, была назначена трасологическая экспертиза.
Согласно заключению эксперта Брестского межрайонного отдела ГКСЭ, идентификационный номер Audi подвергался изменению путем вваривания вторичного обозначения. Специалистам удалось восстановить первоначальный VIN-номер, что позволит беспрепятственно поставить транспортное средство на учет в ГАИ.
Брестские эксперты с начала текущего года провели 226 исследований маркировочных обозначений транспортных средств. Каждое восьмое из них было с признаками видоизменения.
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Жителю Бреста спустя 14 лет вернули угнанный легковой автомобиль, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Государственного комитета судебных...
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