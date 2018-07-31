На набережной Пинска неизвестные повредили саженцы лип и разбили декоративную цветочную вазу

В это же время рядом, на улице Казимира Свёнтека, была повреждена декоративная цветочная ваза. Элемент благоустройства был разбит о тротуарную плитку, а содержимое разбросано по улице. Коммунальные службы привели в порядок улицу, очистили дорожное и тротуарное покрытие. Цветочная ваза восстановлению не подлежит.



