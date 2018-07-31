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На набережной Пинска неизвестные повредили саженцы лип и разбили декоративную цветочную вазу

01.08.2018 — ЧП | Полесская правда  
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Прошло чуть больше месяца, как на набережной Пинска в ходе текущего ремонта были высажены саженцы лип. Работники участка зеленого строительства регулярно осуществляют уход за молодыми деревьями. Но утром 1 августа коммунальники обнаружили на набережной неприглядную картину — свыше десятка саженцев оказались вырванными из посадочных мест и разбросаны на недавно устроенном газоне. 

На набережной Пинска неизвестные повредили саженцы лип и разбили декоративную цветочную вазу

На набережной Пинска неизвестные повредили саженцы лип и разбили декоративную цветочную вазу

Чтобы сберечь оставленные сохнуть на солнце деревья, коммунальники оперативно приняли меры по устранению последствий «варварского налета». Саженцы лип сразу же были вновь посажены в отведенные места, их очистили, подвязали и полили. Работники зеленого хозяйства приложили имеющиеся возможности, чтобы подверженные действиям «эко-вандалов» молодые липы смогли прижиться повторно.

На набережной Пинска неизвестные повредили саженцы лип и разбили декоративную цветочную вазу

В это же время рядом, на улице Казимира Свёнтека, была повреждена декоративная цветочная ваза. Элемент благоустройства был разбит о тротуарную плитку, а содержимое разбросано по улице. Коммунальные службы привели в порядок улицу, очистили дорожное и тротуарное покрытие. Цветочная ваза восстановлению не подлежит.


На набережной Пинска неизвестные повредили саженцы лип и разбили декоративную цветочную вазу

На набережной Пинска неизвестные повредили саженцы лип и разбили декоративную цветочную вазу

В настоящее время ведется работа по установлению лица/лиц, совершивших указанные антиобщественные действия и причинивших материальный ущерб городскому хозяйству.

По информации сайта Пинского горисполкома

 

 

 

 
 
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