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На пересечении Игуменского тракта и МКАД лопнула опора моста
Мы находимся на путепроводе перекрестка Игуменского тракта с кольцевой. Здесь асфальт в буквальном смысле ушел из-под ног. Сегодня днем очевидцы сообщили о провале проезжей части. Дорожное покрытие просело на полметра. Это из-за лопнувшей опоры. Мост был построен еще в 80-х. Но в 2001 была реконструкция. Инцидент мог произойти из-за неудачного проекционного решения.
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