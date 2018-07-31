В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На пересечении Игуменского тракта и МКАД лопнула опора моста Объезд поврежденного участка Минской кольцевой организован по съездам транспортной развязки. Как мы сообщали, сегодня на пересечении Игуменского тракта и МКАД...

Мы находимся на путепроводе перекрестка Игуменского тракта с кольцевой. Здесь асфальт в буквальном смысле ушел из-под ног. Сегодня днем очевидцы сообщили о провале проезжей части. Дорожное покрытие просело на полметра. Это из-за лопнувшей опоры. Мост был построен еще в 80-х. Но в 2001 была реконструкция. Инцидент мог произойти из-за неудачного проекционного решения.