ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Девушка, находясь в туалетном помещении забрала телефон, её ищет милиция

02.08.2018 07:38 — ЧП | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

ОВД администрации Московского р-на г. Бреста устанавливается личность девушки, которая 09.07.2018г. около 22 часов, находясь в туалетном помещении магазина по ул. Рябиновая, забрала мобильный телефон.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news57748.php

Девушка, находясь в туалетном помещении забрала телефон, её ищет милиция

Если Вам что-либо известно об указанной девушке, просьба сообщить по телефонам +375-29-2267019 МТС или в ОДС Московского РОВД г. Бреста 8029-7291764 МТС


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news57748.php

Девушка, находясь в туалетном помещении забрала телефон, её ищет милиция
 Девушка, находясь в туалетном помещении забрала телефон, её ищет милиция

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ОВД администрации Московского р-на г. Бреста устанавливается личность девушки, которая 09.07.2018г. около 22 часов, находясь в туалетном помещении магазина по ул....
 
Новости дня
Новости ЧП
 
На пересечении Игуменского тракта и МКАД лопнула опора моста
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.08.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.08.2018
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика