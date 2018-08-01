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Девушка, находясь в туалетном помещении забрала телефон, её ищет милиция
02.08.2018 07:38 — ЧП | Виртуальный Брест
ОВД администрации Московского р-на г. Бреста устанавливается личность девушки, которая 09.07.2018г. около 22 часов, находясь в туалетном помещении магазина по ул. Рябиновая, забрала мобильный телефон.
Если Вам что-либо известно об указанной девушке, просьба сообщить по телефонам +375-29-2267019 МТС или в ОДС Московского РОВД г. Бреста 8029-7291764 МТС
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ОВД администрации Московского р-на г. Бреста устанавливается личность девушки, которая 09.07.2018г. около 22 часов, находясь в туалетном помещении магазина по ул....
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