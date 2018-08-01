 Девушка, находясь в туалетном помещении забрала телефон, её ищет милиция

ОВД администрации Московского р-на г. Бреста устанавливается личность девушки, которая 09.07.2018г. около 22 часов, находясь в туалетном помещении магазина по ул. Рябиновая, забрала мобильный телефон.



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Если Вам что-либо известно об указанной девушке, просьба сообщить по телефонам +375-29-2267019 МТС или в ОДС Московского РОВД г. Бреста 8029-7291764 МТС



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