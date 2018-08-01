В Пинске 68-летний велосипедист попал под поезд

68-летний житель Пинска попал под дизель «Лунинец-Брест». На велосипеде он свернул с платформы прямо под колеса поезда, но остался жив. Об этом сообщил официальный представитель МВД Александр Марченко.

Примерно в 12.30 мужчина ехал на велосипеде по платформе, а затем свернул на пешеходный настил, чтобы переехать на другую сторону.

«В это время от станции отправлялся поезд „Лунинец-Брест“, под который мужчина и попал», — рассказал Александр Марченко.

Пострадавший с различными травмами доставлен в больницу. Со слов супруги, у него проблемы со слухом и памятью. Проводится проверка.

С начала года на железной дороге отмечен 61 несчастный случай — 37 человек погибли, а 24 травмированы. Кроме того, случилось восемь ДТП, в результате один человек скончался и еще четыре попали в больницу.