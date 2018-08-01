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Австрийский дирижер, которого белоруска обвинила в сексуальных домогательствах, покинул свой пост
Дирижер Густав Кун, которого белорусская скрипачка Алена Даргель, а также четверо ее коллег из Албании, Германии и Швейцарии
Кун подчеркнул, что это решение временное и не является признанием вины. Таким образом дирижер хотел уменьшить имиджевый ущерб для фестиваля.
Тем временем прокуратура Инсбрука продолжает расследовать информацию о возможных сексуальных домогательствах. Скрипачки Алена Даргель и Нинела Ламай (Албания), а также три певицы — сопрано из Германии Бетин Кампп, меццо-сопрано из этой же страны Джулия Эш и швейцарское сопрано Мона Зомм — утверждают, что с 1998 по 2017 год дирижер Густав Кун без разрешения целовал, ощупывал, публично угрожал и унижал их на тирольском фестивале «Эрл».
По их словам, эти факты были известны и ранее, но никаких мер не было принято. Густав Кун отверг эти обвинения.
По информации прокуратуры, результат расследования, вероятно, будет известен через несколько недель.
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Дирижер Густав Кун, которого белорусская скрипачка Алена Даргель, а также четверо ее коллег из Албании, Германии и Швейцарии обвинили в сексуальных...
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