Тело 17-летнего юноши достали из реки в Пинске

В Пинске проводят проверку по факту смерти 17-летнего местного жителя, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Тело юноши 2000 года рождения было обнаружено в реке Пина 1 августа около 13.00. При осмотре следователем признаков насильственной смерти на теле молодого человека не обнаружено. Как оказалось, утром этого же дня в правоохранительные органы с заявлением о безвестном исчезновении сына обратилась мать парня. Со слов женщины, он ушел из дома 31 июля примерно в 17.00, и с этого времени о его местонахождении ей ничего не было известно.

Пинский МОСК по факту проводит проверку. С целью установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.