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Дизель-поезд сбил пожилого велосипедиста в Пинске. Мужчина в реанимации
02.08.2018 — ЧП | Полесская правда
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Дизель-поезд сбил пожилого велосипедиста в Пинске. Об этом сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.
Несчастный случай произошел 1 августа примерно в 12.20 на железнодорожной станции. Местный житель 1950 года рождения ехал на велосипеде по перрону вблизи железнодорожного полотна. Затем мужчина свернул на пешеходный настил, чтобы переехать на другую сторону. В это время от станции отправился дизель-поезд Брест-Лунинец, который травмировал велосипедиста.
Со слов супруги, у мужа есть проблемы со слухом. Пострадавшего бригада скорой помощи доставила в больницу. Сейчас он находится в реанимации.
Пинский МОСК по этому факту проводит проверку.
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> Дизель-поезд сбил пожилого велосипедиста в Пинске. Об этом сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк. Несчастный случай...
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