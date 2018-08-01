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В Пинске нашли тело пропавшего без вести 17-летнего парня

02.08.2018 13:05 — ЧП | Tut.by  
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Пинские следователи устанавливают обстоятельства гибели 17-летнего местного жителя. Об этом TUT.BY сообщил официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Днем 1 августа в реке Пина обнаружили тело молодого человека без признаков насильственной смерти. Как выяснилось, утром в этот же день с заявлением о его исчезновении обратилась в милицию мать юноши.

Выяснилось, что около 17.00 31 июля он вышел из дома в неизвестном направлении и с тех пор на связь с родственниками не выходил.

Причина смерти парня пока не установлена, назначена судебно-медицинская экспертиза.

 
 
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Причина смерти парня пока не установлена, назначена судебно-медицинская экспертиза.
 
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