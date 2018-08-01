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Аптечка для игры в лазертаг вызвала переполох в пригороде Бреста

02.08.2018 13:48 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Аптечка для игры в лазертаг стала причиной выезда служб экстренного реагирования в пригород Бреста, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома Сергей Дученко.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news57760.php

Аптечка для игры в лазертаг вызвала переполох в пригороде Бреста

Инцидент произошел вечером 1 августа в агрогородке Клейники.

За торговым объектом сельчанами была обнаружена небольшая коробка с моргающей лампочкой. Бдительные граждане сообщили об этом в милицию. Вскоре на место прибыли сотрудники РОВД, МЧС, бригада скорой помощи. Потенциально опасное место было оцеплено. При обследовании выяснилось, что подозрительный предмет является частью оборудования для игры в лазертаг.

"Молодые ребята там играли в лазертаг. Уходя, они забыли игровой комплект. Это была так называемая базовая аптечка. Ее очевидцы справедливо приняли за взрывное устройство. К счастью, тревога оказалась ложной", - прокомментировал Сергей Дученко.

 
Теги: Брест
 
 
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Аптечка для игры в лазертаг стала причиной выезда служб экстренного реагирования в пригород Бреста, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома...
 
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